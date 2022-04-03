Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 15 3.04.2022, 17:57

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Владимир Зеленский

14 лет назад был шанс предотвратить геноцид в Буче.

Российские солдаты – убийцы, мародеры и палачи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - пишет глава государства, проводя жесткие параллели между датами.

Отдельно он обращается к матерям российских оккупантов и советует им посмотреть фото из освобожденной Бучи.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - добавляет Зеленский.

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