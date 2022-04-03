Столтенберг: Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО 6 3.04.2022, 18:07

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Для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в Альянсе. Он заверил, что для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Он сообщает CNN.

"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.

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