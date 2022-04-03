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Оккупанты бросили на поле боя работающую технику и боеприпасы

  • 3.04.2022, 18:56
  • 5,332
Оккупанты бросили на поле боя работающую технику и боеприпасы

Фотофакт.

Российские оккупанты на востоке бросили уцелевшую технику и оружие при бегстве от украинских защитников.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

В частности, на одном из направлений "российские фашистские войска понесли тяжелые потери".

"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

"Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство", - отмечается в сообщении.

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