Human Rights Watch зафиксировала военные преступления РФ в Украине 3.04.2022, 19:11

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Среди них и доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала первые военные преступления россиян против украинского мирного населения на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей.

Об этом говорится в докладе HRW.

Среди них и доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде.

Среди задокументированных организацией преступлений есть:

случай повторного изнасилования;

два дела о расстрелах: одно – шести человек, другое – одного человека;

другие случаи противоправного насилия и угроз против гражданского населения в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года.

Российские оккупанты также были причастны к грабежу гражданского имущества, в частности пищи, одежды и дров.

"Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой неописуемую, умышленную жестокость и насилие в отношении гражданского населения Украины. Изнасилования, убийства и другие насильственные действия в отношении людей, находящихся под стражей российских войск, следует расследовать как военные преступления", - сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.

HRW лично или по телефону опросил 10 человек, в том числе свидетелей, пострадавших и местных жителей с оккупированных Россией территорий.

4 марта российские войска в Буче, примерно в 30 километрах северо-западнее Киева, схватили пятерых мужчин и казнили одного из них. Свидетель рассказал, что солдаты заставили пятерых встать на колени на обочине дороги, натянули на голову футболки и выстрелили одному из мужчин в затылок.

В селе Старый Быков Черниговской области российские войска 27 февраля схватили по меньшей мере шестерых мужчин, а затем казнили их. Об этом рассказала мать одного из мужчин, которая была рядом, когда ее сына и еще одного мужчину задержали.

6 марта российские военные в поселке Ворзель бросили дымовую шашку в подвал, после чего застрелили женщину и 14-летнего ребенка, когда они вышли из подвала, в котором прятались.

В селе Мала Рогань в Харьковской области российский военный неоднократно насиловал женщину в школе, где она и ее семья находились 13 марта. По ее словам, он избивал ее и порезал ножом лицо, шею и волосы.

"Мы зафиксировали бесспорный случай казни российскими военными в Буче 4 марта", - сообщила представитель Human Rights Watch в беседе с Wall Street Journal.

Правозащитники брали интервью у женщины, которая была свидетелем того, как российские военные окружили группу из пяти мужчин и убили одного из них выстрелом в затылок.

Как заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, "бучанская резня" навсегда войдет в перечень самых страшных преступлений против человечества.

"Очень надеюсь, что бучанская резня заставит наконец проснуться политиков, которые были "нейтральными" и тихонько подыгрывали Путину. Мир столкнулся с новой реинкарнацией нацизма - теперь это российский империализм, который снова пытается уничтожить цивилизацию и ее ценности", - отметил Радуцкий.

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