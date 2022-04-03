Госсекретарь США пообещал Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ

Госсекретарь США пообещал Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ22
- 3.04.2022, 19:30
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США готовы продолжить оборонную поддержку Украины.
Соединенные Штаты готовы продолжить оборонную поддержку Украины. В частности, сообщается, что вскоре наши военные будут иметь по 10 противотанковых систем на каждый танк оккупантов.
"На каждый российский танк скоро в Украине будет приходиться 10 противотанковых систем", – цитирует заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена журналистка CNN Наташа Бертранд у себя в Twitter.