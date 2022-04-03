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Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы

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  • 3.04.2022, 20:38
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Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы
Алексей Новиков

Украинский стронгмен выиграл турнир в Великобритании.

Украинский стронгмен Алексей Новиков добыл титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях в британском Лидсе, передает Tribuna.com.

Турнир состоял из пяти упражнений - в двух из них украинец занял первое место. В итоге Новиков набрал 52 очка и стал победителем турнира.

В первую тройку вошли Люк Столтмен из Шотландии и грузин Константин Джанашиа. Еще один украинец Павел Кордияка набрал 37 баллов и стал четвертым.

Алексей Новиков во время награждения попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине.

"Спасибо за поддержку, Лидс. Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим, мы самые сильные, запомните это. Мы победим и будем самой цветущей страной в мире, мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина - действительно лучшая страна. Я не хочу жить в какой-то другой стране. Слава Украине!", - сказал чемпион после своей победы.

Стоит отметить, что в 2020-м году украинец стал сильнейшим человеком в мире. На турнире Arnold Strongman Classic Новиков занял второе место в этом году.

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