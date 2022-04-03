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Минобороны Германии: ЕС должен обсудить запрет импорта газа России

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  • 3.04.2022, 20:49
  • 8,308
Минобороны Германии: ЕС должен обсудить запрет импорта газа России

Преступления России не должны оставаться без ответа.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает, что Европейский союз должен обсудить запрет на импорт российского газа. Должен быть ответ на военные преступления России.

Об этом пишет Reuters.

По словам министра, ЕС должен дать ответ после военных преступлений России под Киевом.

"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", - заявила Ламбрехт.

Министр иностранных дел Украины Анналена Бербок, со своей стороны, призвала усилить санкции против России, однако не упоминала энергетический сектор.

"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и еще больше будем помогать Украине в защите", - сказала Бербок.

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