Генсек ООН шокирован убийствами в Буче 13 3.04.2022, 21:10

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Антониу Гутерреш

Фото с сайта cont.ws

Антониу Гутерреш выступил за наказание виновных.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за проведение независимого расследования массовых убийств гражданских лиц в Буче и привлечение виновных к ответственности.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я глубоко в шоке от снимков гражданских лиц, убитых в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению виновных к ответственности», - говорится в коротком заявлении генсека на этот счет, распространенном в воскресенье.

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц. В частности, в освобожденной от захватчиков Буче обнаружили братскую могилу, в которой похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки тел, некоторые из них со связанными руками.

Украинская делегация в ОБСЕ инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками против гражданских, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.

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