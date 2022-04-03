Новый мир возможен только после победы Украины 6 Андрей Санников

3.04.2022, 21:31

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Андрей Санников

Человечество закончилось в Буче, Ирпене, Мариуполе.

Невыносимо, на грани потери сознания, запредельно больно видеть то, что вытворяют сегодня рашистско-нацистские нелюди в Украине. Естественное желание – не смотреть, выключить, пролистать, свернуть, удалить.

Но смотреть надо, смотреть обязательно, Вот прямо начиная с 18+, разрешенного возраста просмотра ужасов на экране кинотеатров.

Смотреть, читать, слушать об изнасилованных женщинах, детях, замученных и убитых мирных жителях со связанными руками, умерших от голода и холода под завалами от бомбежек семьях, расстрелянных ради потехи безоружных украинцах.

А потом смотреть и слушать самих ублюдков, которые все это творят и которые все это поддерживают. Нет, не Лаврова, Соловьева, Захарову, Скабееву - эти даже до войны вызывали только рвотные позывы, - а “простых” россиян, взращенных путинизмом. Тех, кто, пуская дебильные слюни, убивает, насилует, пытает мирных жителей, мародерствует в их домах, а потом звонит таким же дегенератам-родственникам похвастаться своими “подвигами”.

А потом слушать воспитавших их мамаш и ихних супружниц, деловито заказывающих убийцам нужные в хозяйстве вещи, которые стоит забрать у расстрелянных и замученных “хохлов”.

Не отводите глаза, не затыкайте уши. Смотрите и слушайте все это, даже если прихватывает сердце и картинка расплывается от слез.

И рассказывайте обо все об этом своим детям. Рассказывайте правду, не прячьтесь за обычную взрослую “ложь во имя добра”, за сказочных вурдалаков и упырей. Пусть они узнают обо всем от своих любимых родителей, бабушек и дедушек. Пусть узнают это от нас, начиная с самого юного возраста.

Украинские дети узнали это по-другому. Через расстрелянных на их глазах родителей, братьев и сестер. Через воющие сирены и бомбардировки их школ и детских садиков.

Поэтому украинские детки сегодня прижимают к себе свои любимые плюшевые игрушки, чтобы хоть как-то держаться за прошлый мир сказок, и смотрят на нас из глубин своего бездонного горя: “Что же вы так?”

Украинские детки очень часто отвечают на дурацкие взрослые вопросы очень просто: “Нет, мне не было страшно”. Отвечают, крепче сжимая плюшевого мишку и глядя на собеседника черными от боли глазами. И в этих ответах – “мне не было страшно” – во сто крат больше мужества и достоинства, чем в многолетнем позировании хтоня под названием Путин.

Своим детям мы просто обязаны говорить правду.

Обязаны объяснять, что сегодня их сказочным героем, их всемогущим волшебником стала Украина.

Мы не должны больше прятаться за “веру в человечество”. Человечество закончилось в Буче, Ирпене, Мариуполе...

Как раньше оно заканчивалось в Треблинке, Куропатах, Сребренице…

Мы забыли об этом и потому вновь вынуждены искать ответы и сознавать вину.

А вина огромна: на тех, кто все это сотворил, кто поддержал, кто промолчал, кто прошел мимо, кто оправдал, кто соврал и кто сегодня ищет объяснение злу вместо того, чтобы с ним бороться.

Вчерашний мир исчез под утро 24 февраля.

Новый мир возможен только после победы Украины.

От этого и от правды об этой войне зависит и будущее наших детей.

Андрей Санников, Facebook

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