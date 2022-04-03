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Умер один из создателей государственного герба Погоня Владимир Круковский

  • 3.04.2022, 22:02
Умер один из создателей государственного герба Погоня Владимир Круковский
Владимир Круковский

Об этом сообщили родственники знаменитого художника.

Знаменитый художник, замечательный график, искренний белорус, активный участник возрождения белорусской культуры.

Владимир Круковский вместе с Евгением Куликом считаются официальными авторами эталона государственного герба Беларуси с 1991-го по 1995 год, передает «Белсат».

Владимир Яковлевич Круковский родился 6 марта 1937 года в городе Осиповичи. Учился в Белорусском политехническом институте, художественное образование получил в Витебском педагогическом институте (графический факультет).

С 1970 года жил и работал в Минске. Автор книг и многочисленных журналистских публикаций о белорусской истории и геральдике. В прошлом — художественный редактор изданий «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Спадчына».

Член Белорусского союза художников, Белорусского союза писателей, Белорусской ассоциации журналистов.

Был награжден медалью «За заслуги в изобразительном искусстве».

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