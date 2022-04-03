Джонсон о резне в Буче: Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Джонсон о резне в Буче: Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина2
- 3.04.2022, 22:27
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Британия усилит санкции против РФ.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на военные преступления, которые российские оккупанты совершили в городе Буча. Глава британского правительства пообещал заморить голодом военную машину России.
Как подчеркнул премьер Британии, то, что российские оккупанты сделали в Буче и Ирпене, является еще одним свидетельством того, что глава Кремля Владимир Путина и его армия совершают военные преступления в Украине. По его мнению, массовые убийства украинцев свидетельствуют о том, что Путин в отчаянии, потому что его вторжение терпит неудачу.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь тем, кто нуждается", - заявил Джонсон.
Глава британского правительства отметил, что Лондон санкционировал дополнительную финансовую поддержку расследования российских преступлений в Украине и направит специалистов-следователей.