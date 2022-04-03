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Украинские защитники на Донбассе отбили семь атак

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  • 3.04.2022, 22:34
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Украинские защитники на Донбассе отбили семь атак

Подбили один самолет, две единицы бронированной техники и 43 военных автомобиля.

В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22".

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