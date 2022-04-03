От российских оккупантов освободили ряд населенных пунктов в Черниговской области 3.04.2022, 22:57

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Освобождены Колычевка, Ягодное и Ивановка.

Украинские военные освободили населенные пункты Колычевка, Ягодное, Ивановка Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич" на Facebook.

"Колычевка, Ягодное, Ивановка... Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.

Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо никчемно убежали.

В настоящее время населенные пункты освобождены от рашистского нашествия. Территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь".

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