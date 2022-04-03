Зеленский: Многим другим армиям нужно поучиться у украинских военных 3.04.2022, 23:05

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Украина победит в войне с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина победит в этой войне.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Есть стандарты украинской армии – моральные и профессиональные. И это не наша армия должна теперь подстраиваться. Это многим другим армиям нужно поучиться у наших военных. И есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, желающая все это разорвать и поглотить.

Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", - отметил глава государства.

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