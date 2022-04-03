Митрополит Епифаний: Русский мир – это новый нацизм 3.04.2022, 23:39

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Митрополит Епифаний

Фото: LIGA.net

Патриарх Кирилл выбрал сторону антихриста.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний отреагировал на зверства российских оккупантов в Украине, заявил, что создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев, выбравший сторону антихриста, а также его приспешники.

Епифаний заявил, что массовые убийства гражданских – это признак геноцида, и ко всем пыткам и издевательствам не могла побуждать ни одна военная необходимость, так как мирные жители не представляли угрозы оккупантам.

Глава ПЦУ обратился "к тем, кто до сих пор не понял правды или не хочет понять ее": "Идеология "русского мира" является тем же, чем есть идеология нацизма. Она оправдывает насилие, убийство, войну и геноцид, поэтому должна быть отвергнута и осуждена так же, как осужден нацизм, его идеологи и его преступления".

Он заявил, что создателями и проводниками этой преступной идеологии являются глава Московской патриархии Кирилл Гундяев и его приспешники.

"Он вместе с подчиненными не только всячески разжигал этот костер, но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами благословил палачей и убийц на их черное дело <…> Речь идет о добре и зле как таковом и о собственном выборе для каждого: ты с Богом или с дьяволом? Кирилл Гундяев свой выбор в пользу дел антихриста уже сделал", – заявил Епифаний.

Он обратился к тем, кто до сих пор считает Гундяева своим пастырем, с призывом раскрыть глаза, посмотреть на ядовитые плоды его учения и не быть дальше соучастниками происходящего.

С начала полномасштабной войны России против Украины Гундяев всячески поддерживает путинский режим, а в своих проповедях повторяет лживые и абсурдные нарративы Кремля, "благословляет" военных преступников в лице российских солдат на войну против Украины.

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