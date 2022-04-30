Смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления армии РФ 2 30.04.2022, 8:03

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фото: УНИАН

Уничтожено много техники и живой силы противника.

Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.

Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети, сообщает glavred.info.

"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.

Добавим, что на кадрах зафиксирован удар артиллерией ВСУ по российскому командному пункту.

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