Смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления армии РФ

Смешали с землей: на Харьковщине ВСУ разгромили пункт управления армии РФ2
- 30.04.2022, 8:03
- 12,072
Уничтожено много техники и живой силы противника.
Вооруженные силы Украины уничтожили пункт управления противника в посёлке Забавное Харьковской области.
Соответствующее видео с кадрами поражения позиций российских оккупантов опубликовано в Сети, сообщает glavred.info.
"Судя по кадрам, уничтожено много техники и живой силы противника", - говорится в подписи к видео.
Добавим, что на кадрах зафиксирован удар артиллерией ВСУ по российскому командному пункту.