Армия РФ замедлила наступление: названы две причины

Армия РФ замедлила наступление: названы две причины3
- 30.04.2022, 8:10
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Оккупантов остановили на изюмском направлении.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российские военные существенно замедлили свое наступление в направлении Изюма в Харьковской области.
По его словам, этому может быть две причины.
"Затормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно затормозилось – два варианта: первое, они ретируются, второе – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают", - отметил Арестович.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что тактические действия на Изюмском направлении не прекратились, однако российские оккупанты прекратили давить.
Он также отметил, что ВСУ в течение дня несколько продвинулись на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов.