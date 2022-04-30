Армия РФ замедлила наступление: названы две причины 3 30.04.2022, 8:10

8,184

Иллюстрационное фото

Оккупантов остановили на изюмском направлении.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российские военные существенно замедлили свое наступление в направлении Изюма в Харьковской области.

По его словам, этому может быть две причины.

"Затормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно затормозилось – два варианта: первое, они ретируются, второе – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают", - отметил Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что тактические действия на Изюмском направлении не прекратились, однако российские оккупанты прекратили давить.

Он также отметил, что ВСУ в течение дня несколько продвинулись на севере Харьковской области и освободили несколько населенных пунктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».