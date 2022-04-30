На Сахалине загорелась ГРЭС-2 12 30.04.2022, 8:12

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фото: google.com/maps

Бушует масштабный пожар.

Сегодня, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В ГУ МЧС России Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании "Сахалинэнерго" заявили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.

В сети появились кадры пожара.

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