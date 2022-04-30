ВСУ разгромили российских десантников на Луганщине: выжило лишь семеро 4 30.04.2022, 8:19

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Остальные оккупанты были ликвидированы.

В Луганской области в пятницу, 29 апреля, российские десантники попытались штурмовать позиции ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, после гостеприимной встречи, устроенной 24-й отдельной механизированной бригадой имени Короля Даниила, выжить удалось только семерым рашистам из группы, остальные были ликвидированы.

фото t.me/tvoy_region13

"Наши защитники показали фото личных вещей, которые были при себе у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать", - отметил Гайдай.

фото t.me/tvoy_region13

Он также сообщил, что оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях.

"Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк", - отметил Гайдай и добавил, что обстрелы мирных городов не утихают.

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