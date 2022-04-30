Беларусь начала «пломбировать» фуры из Латвии 4 30.04.2022, 8:21

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Ранее такое решение было принято в отношении Польши и Литвы.

«Правительство» Беларуси приняло постановление, согласно которому все ввозимые автотранспортом с территории Латвии в Беларусь товары в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Соответствующий документ опубликован 30 апреля на Национальном правовом интернет-портале, сообщает zerkalo.io.

Это не будет касаться грузов, следующих транзитом через Литву из Калининграда в Россию, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования — то есть с 1 мая.

В августе прошлого года пломбы стали обязательными при въезде с территории Литвы, а в декабре — и при перевозке товаров с территории Польши. Это вызвало недовольство литовских и польских перевозчиков, а также привело к образованиям очередей на границе.

Под навигационным устройством (пломбой) понимается устройство, функционирующее с использованием технологии навигационных спутниковых систем, которое позволяет в режиме реального времени наблюдать за передвижением транспортного средства.

Пломбы устанавливают таможенные органы или национальный оператор (ОДО «Белнефтегаз»). Они ставятся при въезде в Беларусь в пунктах пропуска. Стоимость пломбы составляет 10 базовых величин (320 рублей).

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