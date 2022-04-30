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Одесса получила новые комплексы ПВО

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  • 30.04.2022, 8:29
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Одесса получила новые комплексы ПВО

Ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Одесса получила новые системы ПВО. Ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Наши силы ПВО получили новые комплексы по борьбе с врагом. Контрдиверсионная операция продолжается: о ее результатах вскоре сообщим", - заявил он.

Также спикер отметил, что Одесса готовится к "затяжному" комендантскому часу.

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