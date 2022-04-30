Медики выяснили, как утренний кофе влияет на здоровье кишечника 7 30.04.2022, 8:33

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Связь между ними сложная.

Только сейчас научное и медицинское сообщество начинает понимать, как баланс бактерий в кишечнике влияет на общее состояние здоровья, но ученые уже указали на связь между хорошими бактериями и правильным функционированием пищеварительной системы, пишет cursorinfo.co.il.

Они объяснили, что это приводит к улучшению здоровья сердца, снижению уровня холестерина, укреплению иммунной системы и даже улучшению механизмов преодоления беспокойства и депрессии.

Вот почему во всем мире многие предпочитают регулярно принимать пробиотики, которые могут способствовать улучшению баланса полезных бактерий в кишечнике.

Однако, как и любое лекарство и добавка, пробиотические добавки могут конфликтовать с другими веществами, что может ухудшить их эффективность и усвояемость.

Одним из интересных примеров этого является реакция кишечных бактерий на напиток, который необходим большинству из нас, чтобы начать свой день: кофе. Связь между ними сложная. Хорошая новость заключается в том, что кофе действительно может улучшить бактериальный баланс.

Доказано, что кофе может быть очень полезным для здоровья, если не переусердствовать, т.е. не пить больше пяти чашек в день. В контексте кишечных бактерий употребление кофе, особенно черного, может быть очень полезным.

Исследование, опубликованное в Американском журнале гастроэнтерологии, показало, что у людей, которые выпивали две или более чашек кофе каждый день, был более высокий уровень хороших кишечных бактерий по сравнению с теми, кто пил меньше или вообще не пил кофе. По оценкам экспертов, причиной этого является хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, которая способствует здоровью во многих других аспектах.

Но если вы любите сладкий кофе, вы должны знать, что добавление в кофе сахара вредит вашему здоровью и может свести на нет благотворное влияние кофе на кишечные бактерии и здоровье пищеварительной системы.

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