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Украинские морпехи «приземлили» российский «Орлан-10» в Запорожской области

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  • 30.04.2022, 8:43
  • 1,916
Украинские морпехи «приземлили» российский «Орлан-10» в Запорожской области

Беспилотник сбили во время боевого дежурства.

Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства заметили российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».

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