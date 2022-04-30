Украинские морпехи «приземлили» российский «Орлан-10» в Запорожской области 1 30.04.2022, 8:43

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Беспилотник сбили во время боевого дежурства.

Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства заметили российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».

Військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти під час несення бойового чергування помітили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.🔸Деталі: https://t.co/lmNdm2Tdd7 pic.twitter.com/lifD78bURG — Командування об’єднаних сил ЗС України (@combined2forces) April 30, 2022

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