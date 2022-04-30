Российского оккупанта ликвидировали в момент, когда он говорил на видео о своих «успехах»14
- 30.04.2022, 9:01
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Хвастливую фразу захватчика оборвал взрыв, превративший его в столб пламени.
Хвастливую фразу захватчика оборвал взрыв, превративший его в столб пламени.
Российский оккупант-тиктокер был убит снарядом во время съемок очередного видео.
Снятое захватчиком видео, на котором он рассказывает о выполненном боевом задании, все же попало в сеть, сообщает «Оперативный ВСУ».
«Первая основная задача у нас выполнена. Выполнена на 5 с плюсом. Суммарно у нас три 300-х…», - после этих слов рядом с ним раздается взрыв, камера падает и на видео появляется кровавый кадр.