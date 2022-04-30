Пресс-секретарь Пентагона усомнился в адекватности Путина 3 30.04.2022, 9:14

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Джон Кирби прибег к резким словам, говоря о правителе РФ.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прибег к резким словам в адрес Владимира Путина, назвав его "порочным", а следом сделал еще несколько эмоциональных комментариев.

Это он сделал во время брифинга.

Когда Кирби спросили, является ли Путин рациональным, он сказал, что трудно смотреть на то, что он и российские войска делают в Украине, и "думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать".

Потом он взял паузу в десять секунд и добавил, что трудно смотреть на кадры с поля боя "и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный, зрелый руководитель".

Также Кирби отверг утверждения Путина о том, что вторжение в Украину было направлено на защиту русских в Украине, искоренение нацизма и защиту интересов России.

"Трудно увязать эту риторику с тем, что он на самом деле делает внутри Украины с невинными людьми", - добавил он.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about war atrocities and Putin—“It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity” pic.twitter.com/fHCw67D4Vh — James LaPorta (@JimLaPorta) April 29, 2022

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