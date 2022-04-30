Эксперты: Россия сменила тактику войны в Украине 5 30.04.2022, 9:17

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Следующая неделя будет определяющей.

Наступление российских войск в восточной части Украины завязло в глухой обороне. Происходят попытки прорвать линию фронта в районе Харькова, чтобы взять основные украинские силы в котел. ВСУ в свою очередь удалось продвинуться к Херсону.

Об этом пишет эстонское издание ERR.ee со ссылкой на эстонских военных экспертов.

По их данным, Россия сменила тактику войны в Украине. Если до этого крайне редко использовалась артиллерия, то теперь залпы канонады сопровождают каждое наступление. По-прежнему основные бои идут на востоке Украины, где сосредоточена основная группировка ВСУ.

"Самое критическое положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях - там российская армия ведет активные действия, чтобы прорвать оборону. Если у них это получится, то они смогут окружить украинскую группировку войск на Донбассе. Те войска, которые располагаются на линии фронта 2014 года, могут быть взяты в котел и это существенно поможет российской федерации взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей", - заявил глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк.

Ситуация на самом Донбассе сейчас складывается не в пользу России. Выстроенная линия обороны Украины позволяет сдерживать наступление врага, считают эстонские военные.

"В определенной мере позиционная война там идет уже сегодня. Также можно сказать, что там сегодня сформировалась патовая ситуация, где ни одна сторона в этом конфликте не может добиться существенного перевеса. Сложно сказать, что будет дальше, обе стороны сейчас разрабатывают новые тактики", — сказал Мярк.

Украина смогла взять под контроль большую часть Херсонской области и подойти к административному центру в упор, однако начать штурм пока у них не хватает ресурсов.

"Для того, чтобы провести полномасштабную атаку, требуется наступательное вооружение, которое Украина неоднократно просила. По всей видимости, теперь они его получат. До сих пор Украина должна была очень тщательно планировать свои наступления, и это главная причина, почему они до сих пор не взяли сам Херсон", — добавил Мярк.

В Мариуполе войска РФ зажали оставшихся защитников города на комбинате "Азовсталь". Запланированный изначально штурм был отменен, а территория завода взята в блокаду.

По мнению эстонских военных, следующая неделя станет определяющей, и Россия попытается прорвать оборону Украины на восточном фронте и взять основные силы ВСУ в котел. Если это не получится, то дальнейшее полномасштабное наступление войск России будет маловероятным.

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