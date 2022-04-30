Как на белорусских рынках изменились цены на овощи и фрукты 2 30.04.2022, 9:31

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ / intex-press.by

С прилавков исчезла свекла.

Intex-press побывал 29 апреля на рынке «Универсальный» в Барановичах и посмотрел, как изменились цены на овощи и фрукты.

В прошлый раз журналисты «снимали» цены две недели назад – 14 марта. Стоимость некоторых продуктов за это время осталась прежней, что-то выросло в цене, а что-то, наоборот, стало дешевле.

Что подешевело

Больше всего «сбросил» перец – минус 3 рубля за кило: 29 апреля цена стартовала с 12 рублей, а две недели назад за этот овощ просили 15 рублей за кг. На 50 копеек дешевле можно купить груши и апельсины.

Что подорожало

Существенно – на 2 рубля – выросли в цене баклажаны: 29 апреля их продавали по 12 рублей за кило, в то время как 14 апреля – по 10 рублей.

На 1,5 рубля подорожали помидоры. Две недели назад килограмм томатов можно было купить за 6 рублей, сейчас стартовая цена – 7,5 рубля.

80 копеек прибавил репчатый лук, 50 – лимоны.

Что нового

В продаже на рынке появился молодой картофель и чеснок нового урожая – по 5,5 и 18-20 рублей соответственно.

А вот свекла с прилавков исчезла.

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