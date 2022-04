Истерическая «кульминация» 2 Андрей Зубов

У руководства Кремля сдали нервы.

В четверг, 28 апреля, в то время, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вел переговоры в Киеве, столица Украины была обстреляна ракетами. Одна из них упала в километре от гостиницы, в которую после переговоров должен был вернуться генсек ООН. В это же время переговоры в Киеве проводил и премьер-министр Болгарии.

Ситуация усугубляется тем, что накануне Гутерриш провел переговоры с Путиным в Москве. Ракеты посланы как бы ему вдогонку.

Генеральный секретарь ООН — фигура во многом символическая. Он не опирается на силу какой-то державы или военного союза. Но он имеет нравственный авторитет политического лидера человечества. Его выбирает Генеральная Ассамблея ООН после одобрения Советом Безопасности, и выбирает как правило консенсуально. Генеральный секретарь — символ политического единства всего человечества. И вот жизни этого человека решил угрожать Путин столь демонстративным образом, приказав обстрелять вчера ракетами центр Киева.

Как и сама фигура генерального секретаря ООН, так и этот обстрел Киева имеют символическое значение. Охота на Гутерриша, конечно, не предполагала его физического уничтожения. Да и практически сделать такое было нереально. Охота эта предполагала иное — показать всему человечеству, что на него путинской России наплевать, что кремлевский диктатор глубоко презирает это самое человечество и саму ООН. На такой шаг не решался даже Сталин и ни один из следующих за ним правителей СССР. Не решался вообще никто.

Воистину демоническая ненависть к человечеству, проявившаяся в охоте на генсека ООН — это то совершенно новое, что внес в мировой порядок самозванный правитель России.

В действии этом нет никакого смысла. Оно никого не напугало. Но оно еще больше возмутило весь мир, еще больше сплотило его в противостоянии не только российской агрессии в Украине, но и в противостоянии путинской России, как таковой.

Последние часы ознаменовались несколькими важнейшими проявлениями такой небывалой никогда прежде консолидации мирового сообщества против одной страны. Еще недавняя любовь, а потом снисходительность к России, сменилась совершенно железным противодействием ей.

Обе палаты Конгресса США проголосовали за ленд-лиз для Украины. Это небывалое со Второй Мировой войны решение было единогласно принято в Сенате, и 417 голосами против 10 в Палате представителей. Республиканцы и демократы, трамписты и байденисты голосовали вместе. Небывалое в политической жизни США явление и оно — свидетельство невероятного сплочения американского общества в противодействии российской агрессии.

Такое же сплочение проявил накануне и немецкий Бундестаг, где решение о поставке в Украину тяжелых вооружений поддержали все партии кроме крайне левых и крайне правых. Социал-демократы правящей коалиции и Христианские демократы оппозиции были единодушны в его поддержке. В итоге почти 600 голосов за при ста против.

Министр иностранных дел Великобритании заявила на официальном обеде у лорда-мэра Лондона, что целью коалиции является освобождение всей Украины, включая Донбасс и Крым. И мировое сообщество аплодировало этому заявлению.

А перед тем встреча министров обороны 41 страны на американской военной базе в Рамштайне (Германия) провозгласила, фактически, создание антипутинской коалиции всех развитых стран мира от Ирландии до Японии, от Норвегии до Австралии, от Израиля до США.

Такого единодушия мир не знал никогда, ни в войнах против Наполеона, ни в Первой, ни во Второй мировой, ни в Корейской войне. Путин столкнулся лицом к лицу со всем человечеством и, как знак, что он принимает вызов человечества, он послал русские ракеты на Киев, когда в нем находился Антониу Гутерриш. С точки зрения психологии политики, последнее действие кремлевского диктатора — истерическая кульминация. Пугание сверхновым оружием накануне — тоже истерика.

Мир уже дал понять Путину, что он его угроз не боится и в случае любых попыток применить оружие массового поражения, ответ мирового сообщества будет сокрушительным и для России губительным. Думаю, что этот ответ услышал если не сам Путин, то его ближайшее окружение. Запугать человечество не удавалось еще никому, ни Наполеону, ни Гитлеру, ни Сталину. И Путину не удастся.

Мир демонстрирует такое единодушие и такую решительность в противостоянии попыткам его запугать, что теперь уже совершенно ясно — за свою жизнь человечество будет бороться до конца, а не просить пощады у агрессора. И кто выйдет победителем в этой борьбе — нет никаких сомнений, сомнения только в цене победы. Возможно, для человечества цена эта будет велика, но охотиться на генсеков ООН более не будет позволено никому и никогда.

Тот случай, когда never is never.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

