Bloomberg: США могут упростить получение виз высокообразованным россиянам 30.04.2022, 9:44

Страна-агрессор останется без интеллектуального потенциала.

Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые требования для высокообразованных россиян, которые хотят приехать в США, чтобы переманить у РФ ее лучших новаторов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одно из предложений состоит в том, чтобы отменить правило, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны уже иметь работодателя. Такое упрощение будет применяться к гражданам России, получившим степень магистра или доктора наук в области технологий, инженерии или математики в США или за рубежом.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил, что цель такого шага в том, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы страны-агрессора в краткосрочной перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиянам, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения жестких санкций против страны-агрессора тысячи россиян уехали из страны.

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