Украинские воины рассказали о коварной тактике оккупантов на Луганщине
- 30.04.2022, 9:47
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Враг при этом все равно несет огромные потери.
В Луганской области российские оккупанты в борьбе с украинскими воинами используют коварную тактику.
Бои на Луганщине идут на окраинах Северодонецка и в Рубежном, противник не считается с потерями, продолжает "сунуть" и очень часто прибегает к провокациям, сообщает ТСН, ссылаясь на сведения бойцов.
По их данным, противник ничем не пренебрегает и, в частности, выдает собственную технику за украинскую.
"Когда группа (оккупантов - ред.) выезжала, было два танка с синими и желтыми лентами. У них коварная тактика, ничем не пренебрегают и используют местных коллаборантов, чтобы показать тропы", - поделились воины.