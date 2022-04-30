Польша поможет Словакии защищать небо, если та передаст Украине МиГ-29 30.04.2022, 9:55

Министр обороны Мариуш Блащак провел встречу со словацким коллегой.

Польша заявила, что готова помочь Словакии защищать воздушное пространство, когда она прекратит использовать боевые самолеты МиГ-29. Это откроет путь к возможной поставке самолетов в Украину.

Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что 29 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надж провел встречу с польским коллегой Мариушем Блащаком.

"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться об авиапространстве Словакии с момента, когда Словакия решит снять с воздуха истребители МиГ-29", - заявил Надж.

Он пояснил, что для этого необходимо решение парламента, однако работа уже ведется.

В то же время польский министр подчеркнул, что Польша готова патрулировать небо Словакии со своей территории, используя опыт охраны воздушного пространства стран Балтии.

"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, которая использует самолеты F-16", - сказал Блащак.

Напомним, что в 2018 Словакия согласилась купить у США партию самолетов F-16. Первая поставка из 18 единиц ожидается в 2024 году.

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