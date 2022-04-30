Как выглядят квартиры в аренду в Минске стоимостью до $200 в месяц 30.04.2022, 10:18

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Арендных квартир в столице стало больше.

Арендных квартир в Минске стало больше, а стоимость аренды пошла вниз? Realt.by решил проверить. Журналисты решили остановить выбор на недорогих однокомнатных квартирах стоимостью около 200 долларов в месяц и ниже. Посмотрели, как они выглядят и сколько за них просят.

Bариантов с ценой ниже психологической отметки в 200 условных единиц, не так уж и много. За время подготовки материала дешевые квартиры (по 160−170−180 долларов) исчезали из подборки буквально на глазах. Тем не менее, несколько интересных квартир стоимостью от 180 до 200 долларов готовы вам показать. Часть из них сдаются собственниками, часть − агентствами недвижимости по факту.

К примеру, эта однокомнатная квартира находится в двух остановках от метро «Пушкинская», на улице Я. Мавра, 20. В квартире есть мебель, мелкая бытовая техника, стиральная машина, пылесос, холодильник. Хорошо развито транспортное сообщение и инфраструктура.

Площадь жилья на 2-м этаже девятиэтажки — 31 «квадрат».

Стоимость — 180 долларов.

Следующая однокомнатная квартира находится на улице Сурганова. Она расположена на пятом этаже девятиэтажного панельного дома. Площадь квартиры − 33 «квадрата».

В квартире, как сообщается в объявлении — отличный ремонт. Жилье сдается со всей мебелью и бытовой техникой на длительный срок. Тут есть холодильник, стиральная машина, высокоскоростной интернет. Уточняется, что коммунальные платежи − небольшие.

Стоимость — 180 долларов.

А данная однокомнатная квартира располагается в микрорайоне Сухарево на улице Лобанка, 78. Жилье находится на последнем этаже девятиэтажного дома 2006 года постройки. Общая площадь квартиры — 49 «квадратов». В квартире есть мягкая мебель, встроенный шкаф купе. На фотографиях есть стиральная машинка, холодильник и микроволновка, но не уточняется, останутся ли эта бытовая техника новым жильцам.

Автор объявления упоминает «спокойный 9 этаж, аккуратный подъезд, все рядом, всегда есть парковочные места, отличный вид из панорамного окна на парк».

Стоимость — 190 долларов.

Эта однокомнатная квартира сдается на улице Неманской, 81 неподалеку от метро «Каменная Горка». Располагается жилье на 3-м этаже панельного девятиэтажного дома. Площадь квартиры — 41 «квадрат».

В жилье сделан ремонт, тут есть диван, шкаф купе, холодильник. Район «Каменная Горка» отличается развитой инфраструктурой: тут много торговых центров, строительных магазинов. Сообщается, что в квартире зарегистрирован 1 человек, а значит − плата за коммунальные платежи будет небольшой.

Стоимость — 200 долларов.

Представленная ниже однокомнатная квартира в Октябрьском районе сдается на длительный срок. Площадь однушки по улице Кижеватова, 62 — 32,8 «квадрата». Жилье располагается на 3-м этаже девятиэтажного дома.

В шаговой доступности − остановка общественного транспорта, продовольственные магазины, больница, рынок и библиотека.

В квартире только что сделан ремонт (первое заселение), но отсутствует мебель.

Стоимость — 200 долларов.

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