Разведка Британии: Россия объединяет на поле боя истощенные подразделения, но это не помогает 3 30.04.2022, 10:09

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Оккупанты не могут использовать свою боевую массу из-за отсутствия навыков.

Русские пытаются исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter Минобороны страны.

Россия по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины.

Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа.

Недостатки в тактической координации русских остаются, констатируют разведчики.

Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения.

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