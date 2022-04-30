Разведка Британии: Россия объединяет на поле боя истощенные подразделения, но это не помогает

Разведка Британии: Россия объединяет на поле боя истощенные подразделения, но это не помогает3
- 30.04.2022, 10:09
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Оккупанты не могут использовать свою боевую массу из-за отсутствия навыков.
Русские пытаются исправить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.
Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter Минобороны страны.
Россия по-прежнему сталкивается со значительными проблемами. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины.
Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа.
Недостатки в тактической координации русских остаются, констатируют разведчики.
Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения.