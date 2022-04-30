Генерал Радецкий объяснил, почему наступление России на Киев провалилось 30.04.2022, 10:26

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Виталий Радецкий

Командование захватчиков показало себя полными дилетантами.

Наступление войск Российской Федерации на Киев провалилось, в частности, из-за того, что оно велось походным маршем.

Войска РФ во время наступления не были рассредоточены и шли в колоннах, рассказал генерал армии в отставке Виталий Радецкий в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано в YouTube.

"…Каким надо быть дилетантом, чтобы в колоннах, походным маршем вести наступление? Это же классика, вы понимаете? В колоннах идут, походным маршем, не рассредоточены… какая была уверенность психологическая войск. Ну, то, что войска не знали, куда они идут, вы сами слышали… и плюс еще одно слово - специальная операция - ведь война и специальная операция - это две разные вещи…", - отметил собеседник.

Эксперт отметил, что "спецоперация" - это быстрое мероприятие, а война - затяжное.

"…Спецоперация - есть спецоперация - провели ее, вот это оперативно зашли, Киев - сменили власть, быстренько раз-два - назначили своих представителей и все, и на этом конец. Война - это совсем другое. Это затяжное мероприятие", - сказал Радецкий.

Собеседник добавил, что противник также допустил ошибку с высадкой десанта в Гостомеле.

"…Для чего в оперативном искусстве высаживается десант? Для соединения с войсками - где-то впереди что-то должно было быть, и они навстречу идут, понимаете, им. А что в Гостомеле, какие войска были впереди? Практически никаких…", - объяснил он.

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