«В багажник заползла девочка»: казахстанец рассказал ужасную историю из Ворзеля 30.04.2022, 10:33

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Фото Алины Туришин

Пьяные рашисты выместили свою злость на 15-летней украинке.

Гражданин Казахстана Константин Кястутисович, спасавший людей с оккупированных территорий, рассказал жуткую историю, которая произошла с 15-летней девочкой в Ворзеле Киевской области, пока он был оккупирован российскими войсками. Путинские солдаты жестоко насиловали девочку и снимали все на телефон. Ей чудом удалось выжить.

Кястутисович в течение месяца спасал людей из Ворзеля. В одном из районов города была основная концентрация россиян. Оттуда поступало много просьб о помощи, передает 24 канал.

По словам мужчины, женщин, детей, пожилых людей там держали, как живой щит. Люди жили без еды, потому он решил отвезти им гуманитарную помощь.

"Я подъехал и выложил из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я даже не видел ее. Я увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит прижавшийся ребенок. Когда я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так, и ее могут искать", – вспомнил мужчина.

15-летняя девочка рассказала, что ее изнасиловали российские оккупанты. На ее глазах убили 14-летнего мальчика, а мать - подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и впоследствии скончалась. Сама девочка просидела в подвале десять дней.

"Когда она рассказала мне всю эту историю, то я двое суток не спал. Я не поехал на следующий день в Ворзель, я просто плакал. Я не мог вообразить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние парни, россияне, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке", – сказал мужчина.

Сейчас девочку отправили в Латвию, где она проходит реабилитацию.

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