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Защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня пограничника

  • 30.04.2022, 10:36
Защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня пограничника

Победа будет за Украиной.

Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной.

Видео обнародовал в «Фейсбуке» глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

«Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.

Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки», - написал Дейнеко.

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