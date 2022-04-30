Защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня пограничника
- 30.04.2022, 10:36
Победа будет за Украиной.
Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной.
Видео обнародовал в «Фейсбуке» глава ГПСУ Сергей Дейнеко.
«Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.
Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки», - написал Дейнеко.