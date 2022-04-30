Защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня пограничника 30.04.2022, 10:36

Победа будет за Украиной.

Пограничники, которые защищают Мариуполь в видеоприветствии ко Дню пограничника, заверили, что победа будет за Украиной.

Видео обнародовал в «Фейсбуке» глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

«Несокрушимые пограничники – защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении.

Все это время они были не многословны, а сражались, сражались и отражали вражеские атаки», - написал Дейнеко.

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