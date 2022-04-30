Какая погода ждет белорусов в первые дни мая? 30.04.2022, 10:55

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Прогноз синоптиков.

30 апреля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1-2 мая погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы.

1 мая переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +11..+18°С.

2 мая облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем +12..+19°С.

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