Актер «9-й роты»: От Путина исходит странный запах 15 30.04.2022, 10:59

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Артур Смольянинов

Артур Смольянинов отрыто выступил против войны в Украине.

Российский актер Артур Смольянинов, который отрыто выступил против войны в Украине, рассказал о своих впечатлениях от встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которая состоялась в 2005 году во время премьеры фильма "9-я рота".

По его словам, президент РФ скорее всего использует манипуляции и спецприемы, чтобы никто не запомнил, о чем он говорил.

Смольянинов отметил, что больше всего ему запомнился запах, который исходил от Путина.

"Я уже тогда заподозрил, что что-то с ним не так. Потому что мы поговорили с ним почти час. Что у меня осталось в памяти после этой встречи? Наиболее яркие впечатления. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это точно какие-то спецпарфюмерные войска постарались", – рассказал Смольянинов в интервью "Скажи Гордеевой".

Актер затруднился ответить, о чем был разговор. По его словам, это была "пелена и серый туман".

"Я понял, что не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. То есть это была пелена какая-то. Просто серый туман. Я думаю, что так происходит большинство разговоров, если у него нет желания, чтобы люди запомнили, что он сказал", – предположил актер.

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