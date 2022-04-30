Невзоров о ленд-лизе для Украины: Это поворотная точка войны, РФ следует быстренько собрать манатки и исчезнуть 15 30.04.2022, 11:03

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Александр Невзоров

Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора.

Российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров назвал "поворотной точкой войны" решение США об осуществлении программы ленд-лиза, что позволит поставлять из Америки в Украину оружие, боеприпасы и технику, а также медикаменты, продукты и другие необходимые вещи по ускоренной системе.

Невзоров порекомендовал российским оккупантам "собрать манатки и исчезнуть" с украинской земли, поскольку дальше их ожидает только стремительный крах, написал журналист-оппозиционер в своем Telegram-канале.

"Это и есть поворотная точка войны. России следует быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, что ее никогда в Украине и не было. Все дальнейшее будет просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и позора", – написал Невзоров.

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