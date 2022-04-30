Украинская артиллерия уничтожила батарею вражеских гаубиц «Мста-Б»2
- 30.04.2022, 11:09
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«Камни с неба» вызвали детонацию и серию взрывов.
Огнем артиллерии уничтожены минимум две вражеские гаубицы "Мста-Б" и грузовик "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
На восточном направлении уничтожены минимум две вражеские гаубицы "Мста-Б" и грузовик "Урал".
Об этом сообщает пресс-центр ОТУ «Схід".
"Расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огневое поражение. В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", - говорится в сообщении.
"Вторая "сильнейшая" армия мира безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор…" - резюмируют в ОТУ "Схід".