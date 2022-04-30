На нефтебазе под Брянском прогремели взрывы 5 30.04.2022, 11:16

10,916

В российских приграничных районах участились ЧП на стратегических объектах.

Прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском.

Об этом сообщили местные власти, передает УНИАН.

Российские чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

"Во время выполнения действия, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", - говорится в заявлении местных властей.

В результате происшествия волной взрыва повредило обивку технических зданий нефтеналивного терминала.

Второй снаряд повредил прилегающую территорию, куда попал первый – не сообщается.

На видео местные МЧСники показали якобы воронку от снарядов.

На месте работают экстренные службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».