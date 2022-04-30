Что почем на минской Комаровке в эти выходные 1 30.04.2022, 11:29

2,044

Фото: onliner.by

На местах белорусских продавцов овощей — искусственные цветы.

На рынке в Минске фруктов из Перу больше, чем из Беларуси. Это сезонность. Нет к концу апреля никаких белорусских фруктов, пишет «Онлайнер». И овощи зависли где-то между стратегическими хранилищами и дорогой в Россию. На местах белорусских продавцов овощей — искусственные цветы. Это похоже на символ, но нет. Где-то в полесских теплицах уже завязываются помидоры, обогреваемые буржуйками. Просто время, говорят, такое: старого уже толком нет, а новое еще не выросло.

Открытый рынок Комаровки начинает жить полной жизнью в самом конце весны. Субъективно это совпадало с массовым появлением польско/белорусских помидоров. И с очищением от всякой непродовольственной «посторонки». Зимой это были елки с игрушками. Сейчас — искусственные цветы. Самая большая толкучка сегодня и завтра — там.

Апрель и вывеска «Сладкие арбузы» — новая нормальность.

Дынь «Торпеда», пока нет. Но иранские уже появились.

Арбузы — оттуда же. Они сменили бразильские, которыми торговали зимой. Килограмм за пару недель подешевел и уже стоит 7 рублей. Продавцы говорят, что арбузы очень вкусные. Российские и казахстанские приедут только к середине лета.

Клубника импортная по 20 рублей. Есть белорусская с сертификатом.

С 200 рублей до 120 за килограмм расширяется выбор черешни. Вкусную и более доступную обещают в конце мая.

Никуда не пропадают мандарины. Еще 10 лет назад в мае оставались только сухие, которые нужно было водой запивать. Повезло жить в такое время любителям мандаринов.

Украинских яблок остался один ящик. Остальное — Молдова.

Волатильность демонстрируют орехи и сухофрукты. Пропали фисташки по 70 рублей. Теперь они стоят на 10 рублей дешевле. Цена на кедровые орешки снизилась со 110 рублей до 100. Изюм стал доступнее на 5 рублей. Причина — укрепившийся рубль.

В овощных рядах тоже импорт. Морковь — Россия, свекла — Узбекистан, картошка — Азербайджан. И немного белорусского. Последнее — максимально мелкое.

— До этого молодая картошка была из Израиля, — рассказывают продавцы. — Дальше по плану должна была украинская быть. Но будет ли — мы не знаем. Пока будем торговать Азербайджаном. Сейчас 6,5 рубля. Если скоро будет больше — подешевеет.

Из белорусских помидоров пока только такие, полтора рубля за штуку.

Про то, что скоро можно будет торговать польскими помидорами, слышали не все.

— Не знаю насчет цены, но их точно будут брать лучше. Польский товар и по вкусу, и по хранению отличный. 80% покупателей недовольны, что польские овощи и фрукты пропали.

Огурцы у белорусов получаются лучше, поэтому лежат рядом с российскими. По цене — такие же или чуть дороже.

— Огурцы из Витебска и Кисловодска. Оба вкусные, но белорусский («Зозуля») с крупными семечками и сочнее, а в российском семечка мельче, он красивее.

Все сообщили, что появился белорусский редис, которым торгуют на вес (а не пучками). Получается дешевле — пучок стоил около 5 рублей. Но мы белорусского не встретили.

Зеленый лук, говорят, подорожал — у всех он стоит по 1,5 рубля. Вот руккола, кинза стали стоить 4 рубля вместо 5 за 100 грамм.

— Чего ждем в ближайшее время? Мы ждем покупателей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».