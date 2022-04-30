Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину

Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину3
- 30.04.2022, 11:39
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Генштаб ВСУ поделился обновленными данными.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1008 (+22) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
артиллерийских систем - 436 (+1) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 77 (+4) ед,
самолетов -190 (+1) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
корабли / катера - 8 (+0) ед,
цистерн с ГСМ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4).
специальная техника - 32 (+1).
пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 (+0).
Как отметили в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.