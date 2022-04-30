Что происходит с апостилями в Беларуси? 3 30.04.2022, 12:03

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Запись идет уже на четыре месяца вперед.

С начала апреля для получения апостиля в Главном консульском управлении МИДа изменили правила записи. Devby.io проверил в пятницу очередь за апостилем. Запись уже на 4 месяца вперёд.

Утром около Главного консульства управления МИД на Энгельса теперь сразу три живых очереди:

- на предварительную запись,

- на подачу документов по предварительной записи

- и очередь иногородних на подачу.

В первые дни, когда только ввели новые правила, запись растягивалась на две недели, а теперь уже на четыре месяца. Вчера записывали на 25+ августа. Иногородние могут не записываться заранее. Но живая очередь для иногородних растягивается на две недели.

В каждой постоянно звучат одни и те же вопросы: есть ли смысл приходить за несколько часов, можно ли записать друга, надо ли записываться в волонтерскую тетрадь.

Очередь первая — основная: запись на подачу документов

Основная очередь, она же самая длинная, и растягивается от крыльца до детской площадки во дворе. Здесь с 9 до 11 утра стоят те, кто хочет записаться на подачу документов.

28 апреля в 10.30, за полчаса до закрытия, в очереди стояли около 50 человек, успели пройти не все. Около 20 человек остались. Записывают на 18–19 августа.

— Так это опять завтра в очереди стоять? Я приехал из Воложина. Я и иногородним не считаюсь, и здесь не успел, — расстраивается мужчина, который пришел за 20 минут до закрытия.

В некоторые дни, по рассказам, успевают пройти и все желающие. Говорят, что если приехать за час до открытия, успеешь наверняка, раньше ехать смысла нет.

Вопрос, который постоянно звучит в очереди: можно ли записать не себя, а знакомого. Можно. Его паспорт для этого не нужен, достаточно знать фамилию-имя и количество документов, на который он хочет получить апостиль. Подавать документы он должен будет лично.

Очередь вторая — иногородние

Иногородние имеют право пройти по живой очереди или же, вместе с минчанами, предварительно записаться на подачу.

Живая очередь — это волонтерская тетрадь, в которой сейчас больше 1200 человек, половина из них подала документы, а вторая ждет, когда придет их черед. Придет он через пару недель после записи. Конечно, это гораздо быстрее, чем в общей очереди с минчанами, но есть и минусы: дважды в день устраивают переклички, распределяют ночные дежурства.

На перекличку не обязательно приходить самому, можно попросить знакомого, который живет в Минске. Кстати, журналистам после вопросов в чате, где обсуждают апостиль, предложили услугу «съездить вместо вас на перекличку» за 15 рублей.

— Когда только ввели предварительную запись, я говорил иногородним, чтобы они записались в журнал МИД вместе с минчанами — тогда бы получили уже апостиль, а они опять со своими тетрадями и общей очередью, — жалуется сотрудник в форме около консульства.

Еще один важный момент: Минская область — не иногородние.

Очередь третья, с которой всё понятно

Единственная очередь, с которой все просто и понятно, — третья. Она для тех, кто записался несколько недель назад, получил свой номер и дату, и сейчас подают документы — с 8.00 до 10.30.

Следующий рабочий день Главного консульского управления МИДа — 3 мая.

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