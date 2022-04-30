Разведка: В ОРДЛО отменили медосмотр для «призывников», но можно «откосить» за взятку 5 30.04.2022, 12:14

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Названы размеры необходимой суммы.

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО поэтому с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщается, теперь потенциальные призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие проблемы со здоровьем.

"Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) либо успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения", - сообщили в разведке.

Как сообщается, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников", чтобы выявить еще не мобилизованных мужчин.

"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам. В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5000 российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы "МВД" – от 75000. российских рублей",- уточнили разведчики.

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