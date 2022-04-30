В каких банках Беларуси выгоднее всего сдавать и покупать доллар, а в каких — евро 30.04.2022, 12:16

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Обменники установили курсы на выходные.

Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,64 рубля, а евро — 2,79 рубля. Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,7 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — 2,64 рубля («БСБ Банк», «БТА Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Паритетбанк», «Абсолютбанк», «БСБ Банк», «БНБ-Банк» — 2,617 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,9 рубля («Банк Решение»), а ниже всего — в «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «Банк БелВЭБ», «Приорбанк») — 2,79 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «РРБ-Банк» — 2,775 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 2,9 рубля за 100 российских рублей. При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,8 рубля за 100 российских рублей («Банк Дабрабыт»), а самый низкий — 3,7 рубля («Банк Решение», «Статусбанк», «Технобанк», МТБанк", «Банк БелВЭБ, «БТА Банк»).

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