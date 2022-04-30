Где сейчас на фронте сейчас горячее всего: названы три направления 2 30.04.2022, 12:29

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На этих участках идут самые ожесточенные бои.

Российские оккупанты до сих пор не оставляют попыток захватить Юг и Восток Украины. Там продолжаются самые ожесточенные бои.

Однако украинские защитники им профессионально противостоят. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, ни на одном из направлений им не удалось достичь своих целей.

Самая горячая фаза войны сейчас идет по следующим направлениям:

со стороны отдельных районов Луганской и Донецкой областей;

со стороны Запорожья в сторону Донецкой области;

со стороны Харьковской области, из Изюма в направлении Барвенкового.

«Однако в связи с тем, что враг несет значительные потери, они сейчас перебрасывают дополнительные подразделения на Изюм, чтобы иметь возможность активизировать свое наступление», – отметил Вениславский.

Вместе с тем нардеп четко убежден, что к заявленным датам, что для россиян являются символическими, враг точно не будет иметь успехов, которыми сможет похвастаться на параде 9 мая.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Это позволит им получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Вдоль линии столкновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.

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