Агентство Fitch предупредило Беларусь о дефолте 3 30.04.2022, 13:22

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Он наступит, если власти будут платить по внешним кредитам рублями.

Рейтинговое агентство Fitch будет рассматривать попытку погасить внешний долг в белорусских рублях как дефолт, следует из отчета агентства, передает euroradio.fm.

"Fitch не известно о каких-либо платежах, осуществленных таким образом. Расчеты по суверенным еврооблигациям должны производиться в долларах США, а документация по облигациям не допускает расчетов в альтернативных валютах. Fitch будет рассматривать погашение облигаций в местной валюте как дефолт", — говорится в заявлении агентства.

Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешал платить по внешним долгам в национальной валюте, в марте этого года. В пояснении на сайте Министерства финансов Беларуси было сказано, что закон вводится для повышение внутренней устойчивости экономики в условиях "беспрецедентного санкционного давления".

Рейтинговое агентство Fitch в этом месяце оставило кредитный рейтинг Беларуси на уровне ССС. Для инвесторов это означает значительные кредитные риски, низкий запас прочности и реальную возможность дефолта.

Агентство называет целый перечень причин, которые привели к такому результату, и среди них — внешние санкции. Агентство отмечает сильные финансовые связи Беларуси с Россией и сомневается в способности страны выполняить свои обязательства по долгам.

"Fitch не уверен в готовности России предоставить финансовую поддержку, которую мы считаем важной для Беларуси, чтобы погасить еврооблигации в 2023 году", — говорится в отчете агентства.

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