Украинские военные впервые раскрыли детали боя с десантниками РФ за аэропорт в Гостомеле

Украинские военные впервые раскрыли детали боя с десантниками РФ за аэропорт в Гостомеле3
- 30.04.2022, 13:36
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Интересные моменты сражения.
Украинские военные впервые раскрыли детали боя с российскими десантниками за аэропорт в Гостомеле, сообщает УНИАН.
Интересные моменты:
- изначально ожидали транспортник, но прилетели вертолеты, это было неожиданностью;
- с собой был ПЗРК, из которого были сбиты несколько вертолетов;
- после первой волны Нацгвардия разбила полосу из минометов, чтобы не дать прилететь подкреплению на самолетах.