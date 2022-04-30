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Украинские военные впервые раскрыли детали боя с десантниками РФ за аэропорт в Гостомеле

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  • 30.04.2022, 13:36
  • 5,648
Украинские военные впервые раскрыли детали боя с десантниками РФ за аэропорт в Гостомеле

Интересные моменты сражения.

Украинские военные впервые раскрыли детали боя с российскими десантниками за аэропорт в Гостомеле, сообщает УНИАН.

Интересные моменты:

- изначально ожидали транспортник, но прилетели вертолеты, это было неожиданностью;

- с собой был ПЗРК, из которого были сбиты несколько вертолетов;

- после первой волны Нацгвардия разбила полосу из минометов, чтобы не дать прилететь подкреплению на самолетах.

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