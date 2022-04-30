Украинские военные впервые раскрыли детали боя с десантниками РФ за аэропорт в Гостомеле 3 30.04.2022, 13:36

5,648

Интересные моменты сражения.

Украинские военные впервые раскрыли детали боя с российскими десантниками за аэропорт в Гостомеле, сообщает УНИАН.

Интересные моменты:

- изначально ожидали транспортник, но прилетели вертолеты, это было неожиданностью;

- с собой был ПЗРК, из которого были сбиты несколько вертолетов;

- после первой волны Нацгвардия разбила полосу из минометов, чтобы не дать прилететь подкреплению на самолетах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».