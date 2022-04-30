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Британский миллиардер предложил за Челси рекордную сумму

  • 30.04.2022, 13:39
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Британский миллиардер предложил за Челси рекордную сумму

Бизнесмен заявил, что намерен сделать клуб равным «Реал Мадриду», «Барселоне» или «Баварии».

Один из богатейших людей Британии Джим Рэтклифф предложил купить клуб «Челси» у Романа Абрамовича за $5,3 млрд. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка спортивной команды в истории. В рамках своего предложения Рэтклифф пообещал инвестировать в клуб $2,1 млрд в течение 10 лет.

В том числе средства будут направлены на реконструкцию стадиона Стэмфорд Бридж. Это было одно из условий сделки со стороны российского олигарха Романа Абрамовича.

«Мы продолжим инвестировать в команду, чтобы у нас был первоклассный состав из величайших игроков мира, тренеров и вспомогательного персонала для мужских и женских игр», — заявил потенциальный покупатель клуба.

Рэтклифф добавил, что намерен сделать клуб равным «Реал Мадриду», «Барселоне» или «Баварии».

Также сообщается, что в случае заключения сделки Рэтклифф обязуется потратить $3,1 млрд в благотворительный фонд в поддержку украинцев.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович попросил потенциальных покупателей футбольного клуба «Челси» увеличить сумму сделки еще на 600 млн евро.

После продажи «Челси» Абрамович будет заинтересован в покупке испанской «Валенсии».

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